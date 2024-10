Még Toller László polgármestersége alatt épültek fel azok a pécsi Kertvárosban található bérházak, amelyek ma is rengeteg rászorulónak adnak otthont. Az épületek kivitelezésével már az építkezés idején is akadtak problémák a lakók elmondása szerint, de az elmúlt években is súlyos gondjaik voltak. Az egyik Kőhíd téri épület kapcsán idén nyár elején keresték meg lapunkat az ott élők, mert ömlött a víz a villanyórákra, csepegett a csapadék a plafonról, az elektromos vezetékek áztak a önkormányzati bérházban. A lakók akkor arról számoltak be, hogy már egy ideje áldatlan állapotok uralkodtak náluk, és egy nagyobb esőzés szó szerint utolsó csepp volt a pohárban. A kívülről lakhatásra megfelelőnek tűnő épületben 18 család él, köztük gyermekesek is – a penész azonban komoly problémát jelent.

Káros az egészségre a penész, de ilyen otthonban élnek

A bérház beázását azóta megszüntették, ám még a rossz tetőszigetelésből fakadó gondokon, az eldugult elfolyókon túl egy sokkal régebb óta tartó problémával is küzdenek: méghozzá a rengeteg fekete penésszel. A gomba fellelhető a konyhákban, a szekrények belső részén, az evőeszközök, tányérok mellett. A fürdőszobákban szintén tapasztalható penészesedés változó mértékben, ugyanez érvényes egyes a nappalikra, a hálószobákra.

Hiába reménykedtek

A középkorú Mogyorósi Péter három gyermekével és feleségével kapott bérleményt a házban. Elmondása szerint már az átadás óta, közel húsz éve laknak az ingatlanban, korábban a földszinten volt egy lakásuk, de ezt is azért kellett otthagyniuk, mert vizesedett és penészes volt. Ezt követően kapták meg a legfelső emeleten lévő lakást, ahol 2016-ban élnek.

– Lányom nem bírta, a tüdőszűrésen azt mondták, hogy olyan a tüdeje, mintha dohányozna. Ezt okozta az a penész, ami a lakásban van. A két fiam is allergiás lett, különböző gyógyszereket szednek – mesélte a lakó. Mogyorósi Péter hozzátette: az önkormányzatnak már tavaly novemberben, egy éve jelezték a fokozódó penészesedést, aztán tavaly nyáron is szóltak, amikor a házat elöntötte a víz. Ekkor még reménykedtek, hogy esetleg valamilyen megnyugtató megoldás születik az ügyükben, hiszen az önkormányzat részéről még meg is nézték a lakásukat.