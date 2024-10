Azóta már szinte az összes ital megvételekor 50 forintos betétdíjat kell fizetnünk. Ezt pedig csak úgy kaphatjuk vissza, ha a kiürült üveget elvisszük egy csomagolás visszaváltó pontra, úgynevezett REpontra. Ilyen automatákat Baranya vármegyében is telepítettek a legtöbb szupermarketben. Működésük többé-kevésbé zavartalanul halad. S személyes tapasztalatok alapján elmondható, hogy igen népszerűek. A forgalmasabb helyeken lévő bevásárlóközpontokban gyakran kígyózó sorokban várakoznak az automata előtt az emberek. Néhány szatyor palack visszaváltásával akár több ezer forint is ütheti a markunkat, ezért is szedik össze egyre többen az utcán az üvegeket.