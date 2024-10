A halloween szelleme mindenhova eljut, Cserkút is megtartja saját jelmezversenyét október 31-én a helyi piacon. Két kategóriában is várják a beöltözötteket, a gyermekek mellett a felnőtteket is várják, hogy kreatív és ijesztő gúnyákkal érkezzenek a rendezvény helyszínére. A verseny során minden résztvevő kap egy kis szellem figurát, ezzel tudja leadni a szavazatát. Mindenkinek oda kell adnia a figurát annak az illetőnek, akinek a jelmeze a legjobban tetszik. A legtöbb szellemfigurát gyűjtő kerül ki győztesnek. Az eredményhirdetést fél ötkor rendezik.