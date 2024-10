Maradt a képviselő

Az uránvárosiaknak egyébként lett volna módjuk komolyabb változást elérni, erre meg is volt a lehetőségük a júniusi választás során. Ám, a helyiek ragaszkodtak a körzetben 2019-ben képviselői mandátumot szerzett MSZP-s Nyőgéri Lajoshoz idén is. Holott a politikus a városvezetés felső szűk körébe tartozott, és alpolgármesterként nagyobb befolyása lehetett volna arra is, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. sokkal hathatósabban lépjen fel.