– Azon vagyunk, hogy fejlesztéseket hozzunk, ezért több irányba indultunk el: a külterületi utak felújítására vonatkozó pályázaton fogunk indulni, horvát partnerekkel is tárgyalunk két határon átnyúló pályázati együttműködésről. A vármegyei önkormányzattal már egyeztetésben vagyunk a TOP-Plusz forrásokról, figyeljük a különböző pályázati lehetőségek is, sőt, azokat a tendereket is, amelyekkel a helyi vállalkozásokat tudjuk segíteni – tette hozzá a Pécs melletti város polgármestere.