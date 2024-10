Az is látható, hogy 2019 óta a komolyabb jogkörökkel rendelkező gazdasági bizottságban is szocialisták és dk-sok voltak többségben, mindezt kiegészítette a szocialista kapcsolatokkal rendelkező, külsős alpolgármester, Ruzsa Csaba is. A régi szocialista körökre és Gyurcsány Ferencre mondtak nemet a pécsiek – fogalmazott.

A polgármester feladata ez lesz

A jogszabály szerint a képviselő-testület többek között a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési-, gazdálkodó-, nonprofit- és egyéb szervezetet alapíthat, illetve ebből a célból szerződést köthet. A képviselő-testület – amennyiben törvény kivételt nem tesz – kinevezi ezek vezetőjét is. A közgyűlés dönt a rendeletekről, a szervezeti és működési szabályzatról, a vezetői megbízásokról.