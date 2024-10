A júniusban megválasztott pécsi képviselők jövő kedden, október 15-én teszik le az esküjüket az önkormányzat közgyűlésének alakuló ülésén. A csütörtökön este a pécsi önkormányzat honlapjára felkerült előterjesztések szerint négy napirendet tárgyalnak aznap: ezek között van a polgármester illetményének megszavazása, az alpolgármesterek választása, illetményük meghatározása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Marad a gyurcsányi kézfogás Pécsen: a polgármester kitart a régi baloldal mellett Forrás: DK Facebook-oldala

Az illetmény megszavazása tulajdonképpen technikai kérdés, hiszen a törvényben rögzített összegről van szó, ez alapján Péterffy nyelvizsgapótlékkal együtt bruttó 1,3 milliót forintot keres majd, valamint 195 ezer forint költségtérítésre lehet jogosult.

Kiket javasol alpolgármesternek a polgármester?

Az alpolgármesterek megválasztása viszont már jóval komolyabb politikai csatát hozhat, ráadásul őket titkos szavazással választják a képviselők. A polgármesteri előterjesztés szerint Péterffy a három korábbi alpolgármesteréből csak kettőt tartana meg, Nyőgéri Lajos MSZP-s tisztségviselőre már nem számít ebben a posztban, nem is csoda, hiszen Nyőgéri ténykedését botrányok kísérték és saját belső csoportjukban is komoly megütközött váltott ki már a pulpitusra emelése is. Péteffy ugyanakkor a Gyurcsány Ferenc vonalat képviselő Zag Gábort továbbra is szívesen látná maga mellett, mankóként pedig továbbra is Ruzsa Csabára támaszkodna. Jellemzően az elmúlt években is a kényesebb, vagy a komolyabb pénzügyi, gazdasági áttekintést igénylő kérdésekben a közgyűléseken neki adta át a szót, ami azt a benyomást keltette, hogy a polgármester nincs is teljesen tisztában a városházi történésekkel. Ráadásul nemcsak neki segítség, ezzel ugyanakkor az MSZP-s pénzügyi körök számára továbbra is biztosítaná a rálátást a város ügyeire.

Kikről van szó? Ruzsa Csaba 2019 óta volt Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere, ahogy idén sem, akkor sem indult a választáson. Korábban a Pécsi Tudományegyetemen kiemelt beruházásokért felelős gazdasági főigazgató-helyettes volt, illetve a Rektori Hivatalban stratégiai osztályvezető. Azt megelőzően pedig az Európa Kulturális Fővárosa program pénzügyi vezetője, és a program igazgatója is volt. Az egyetem Közgazdaságtudományi Karán óraadó oktató. Zag Gábor, a Demokratikus Koalíció politikusa 2019-ben és 2024-ben is a baloldali csoport jelöltje volt. Zag a kulturális területért felelt, de a posztot csak azt követően kapta meg, hogy a korábbi alpolgármestert, Bognár Szilviát kigolyózták a posztjából 2021-ben. A politikusi pályaja előtt a Pécsi Tudományegyetem Dékáni Hivatalában dolgozott ügyvivő szakértőként, korábban pedig a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke volt.

Ennyi jutna nekik A titkos szavazás után – amennyiben az eredményes lesz – döntenek a tisztségviselők illetményéről, ezek alapján Ruzsa és Zag 1,17-1,17 milliót kapna és fejenként 175 ezer forint költségtérítést. Az amúgy korábban egyetemen dolgozó Zagnak nincs semmilyen nyelvvizsgája, neki így pótlék sem járna, míg Ruzsa felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezve 77 ezer forint pluszra számíthat.

Ilyen bizottságokat akarnak!

A negyedik napirend az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, amelyben hangsúlyos elemet kapna a bizottságok átalakítása, illetve taglétszámuk felduzzasztása, méghozzá külsős személyekkel való kitöltése.