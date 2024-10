Október 31-én a Köztársaság térről indul a halloweeni menet, 17.30-kor, az út a Mátyás király és a Fürdő utcán keresztül vezet végig a Sellye Városi Termálfürdő előtti térig. Majd 18.15-kor tűzzsonglőr bemutató kezdődik.

A halloween hazánkban is egyre népszerűbb (illusztráció)

Fotó: MW

A halloweeni programelemek

A szervezők az idei évben is várják a rémisztő halloweeni jelmezbe öltözött gyerekeket és felnőtteket a közös felvonulásra. Lesz körhinta, cukorkák, ingyenes tea, és a bátorság labirintusát is ki lehet próbálni. Az 5 állomásból álló verseny ügyességi- és bátorságpróbával lesz tarkítva, s azok, akik végigmennek az 5 állomáson ajándékban részesülnek. A tér és a labirintus feldíszítéséhez az óvodások és iskolások segítségét is szívesen fogadják. Az elkészített rajzokat, dekorációs elemeket október 21-24 között lehet leadni.