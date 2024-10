– A közterület-felügyeletnél hagyni kell azt, hogy szakmai munkát végezzenek, ehhez kell megteremteni a feltételeket akár eszközökkel – mondta Barkóczi Csaba, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség képviselője, aki maga is rengetegszer jelezte a választókörzetében a közterületi problémákat. – Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a felügyelet megerősödjön, ehhez több térfigyelő-kamerára, megfelelő felszerelésre, kommunikációs eszközökre, technikára, gépjárművekre van szükség. Át kell azt is gondolni, hogy miként lehetne nagyobb létszámú csapatot létrehozni, hiszen ekkora városban ez is indokolt lehet.