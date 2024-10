– A per nyolc éve indult, nagyon zaklatott eljárás volt, az előző polgármester nagyon cinikus, gunyoros hozzáállása miatt, akit szerencsére nem választották meg – mondta. – Jelenleg a pálya széle kicsivel több mint hét méterre van az ingatlanjainktól, a reflektorok akkora fénnyel világítanak, hogy nem is kell lámpát kapcsolnunk. Reggel héttől este hétig van zaj, fűnyírózás, meccseken a lelátókról érkező hangok is zavarják a lakókat. Annak idején Feleki Attilának, a klub tulajdonosának voltak olyan tervei, amellyel teljesen más fekvésben épült volna meg a létesítmény, de nem ezt választotta a polgármester és az önkormányzat.