Sajtótájékoztatóval és ünnepélyes projektnyitó rendezvénnyel útjára indult Szederkény település újabb átfogó fejlesztése.

A sajtótájékoztatón Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke és Maml Balázs polgármester kiemelték, Szederkény újabb fontos lépést tett azért, hogy a korábban megkezdett, tervezett és következetes településfejlesztés folytatásaként a fiatal családok helyben való boldogulását segítse elő, ezzel is támogatva, hogy minden korosztály megtalálja a szabadidő eltöltésének számára megfelelő formáit. Erre nyújt lehetőséget többek között a már átadott kerékpárút, játszótér, és a most induló projekt keretén belül megvalósítandó, több korosztály igényeit is kielégítő beruházások.

Szederkény Község Önkormányzata „Szederkény mozgásban- sport és rekreáció minden korosztálynak” című pályázata 2022. április 04. napon pozitív elbírálásban részesült.

A projekt átfogó célja Szederkényben egy olyan infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, amellyel javítható a település általános környezeti állapota, és segíti a településkép, települési szerkezet olyan jellegű fejlődését, mely jobban szolgálja a lakosságát. Szederkény településközpontjának jövőbeli működése a környezet- és természetvédelmi szempontokat, valamint a lakosság helyben tartását is figyelembe véve került meghatározásra, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődést.

A fejlesztés célja a szederkényiek számára egy olyan településközpont kialakítása, mely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt. Jelen projekt három megvalósítási helyszínen valósul meg: a település központjában elhelyezkedő Sica Park fejlesztése; a volt mozi épületének felújításával egy Ifjúsági Ház létrehozása, illetve az új családi házas övezetben egy sportpark létrehozása.