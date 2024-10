A szélhámos özvegyasszony akkor került a hatóságok elé, amikor 1925 nyarán Pécsen, az egykori Kaszárnya utcában érdeklődött, nem tartózkodik-e ott szabadkai menekült család. Elmondták neki, egy Horváth nevű rendőr él az egyik házban, de az Lugosról érkezett a városba. Több se kellett a leírások szerint jól öltözött, falusias megjelenésű nőnek. Beállított Horváthékhoz, s azonnal akcióba lendült.

Sokakat átvert, s még a fogságból is megszökött a szélhámos özvegyasszony. A pécsi bűnügy a korabeli sajtóban is megjelent, a Dunántúl 1925 júniusában tudósított az eseményekről.

(Képünk illusztráció, nem valós személyt ábrázol, csupán a mesterséges intelligencia műve.)

Előadta, ő is Lugosról jött, és üzenetet hozott a család rokonaitól. Tovább folytatva meséjét, még azt is kijelentette, hogy 2000 dollárt hozott magával, csak éppen „véletlenül” Szombathelyen hagyta a nagybátyjánál. Persze, a „pénze megérkezéséig” gyorsan kért is egy kis kölcsönt – 100.000 koronát, hogy legyen mivel átvészelnie a nehéz napokat.

Horváth rendőr főtörzsőrmester azonban gyanút fogott, s a nőt előállította a kapitányságra. A tudósítás szerint a kihallgatás közben özvegy Denkl Józsefné – mint megtudták, ez volt a „becsületes” neve – rosszul lett, szája habzott és vérezni kezdett, így a klinikára szállították, ahol rájöttek, kutya baja, ez is csak egy újabb színjáték része volt.

A pécsi bűnügy részleteit feltáró nyomozás során kiderült, hogy özv. Denkl Józsefné nem először folytatott szélhámos tevékenységet: már 1925 januárjában is hasonló trükkel csalt ki 500.000 koronát és két millió korona értékű ékszert Kiss Ferenc pécsi lakostól.

Fény derült arra is, a nőt korábban több lopás és csalás miatt két és fél évi fegyházra ítélték Székesfehérváron, ahonnan azonban „természetesen megszökött” – írja vitriolosan a Dunántúl szerzője.

Szökése után, mint olvasható a lapban, „özv. Denklné az egész országot bebarangolta és hol mint jugoszláv, csehszlovák, vagy mint román származású sorra pumpolta a menekült családokat”.

A legbizarrabb részletek azonban még hátravannak.

Bódító szerekkel pattant vonatra a szélhámos özvegyasszony

A pécsi bűnügy vizsgálatakor a rendőrség azt is felfedezte, hogy özvegy Denklné állhat három különböző vasúti rablás elkövetése mögött. Ezek során valamilyen kábítószerrel sodorta önkívületbe áldozatait, kifosztotta őket, majd elegánsan lehuppant a vonatról zsákmányával.