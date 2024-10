A legkisebb hírverést is kerülve csavarta le a hírhedt Lánc utcai tömb emelt szintű nyugdíjasházzá való átalakításának elképzelését az előző baloldali városvezetés. A nagyobb nyilvánosság elkerülésének alapos indoka volt: ez lett volna talán az egyetlen, önálló nagyobb fejlesztési ötlete az elmúlt években a baloldalnak – és még ez is kudarcba fulladt. A szellemház átalakítását célzó koncepciótervre és elindított kiviteli tervre 60 milliót elköltöttek feleslegesen.

A szellemház, ahol valóban lelkek járnak

A politikai döntést azzal indokolták, hogy egy tanácsadócéget felkértek a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amiből kiderült, hogy költséghatékonyan az önkormányzat nem tudja ezt megvalósítani. Erre aztán rá is bólintottak az önkormányzat által felkért szakértők, akik néhány oldalon erősítették meg tulajdonképpen a tanulmányt. Az állítólagosan elkészült közel 100 oldalas tanulmányt azonban nem mutatták be, sőt hiába kértük, nem voltak hajlandóak kiadni azóta sem.

Hiába hegesztették le az ajtókat

Mindez nyár végén volt, de az épület pedig már akkor is nagyjából két éve állt üresen – vagyis csak majdnem üresen. Már a botrányos kiköltöztetéskor is volt arra utaló jel, hogy az épületben továbbra is laknak. Az nem derült ki, hogy az önkormányzat tudtával, engedélyével, vagy pedig anélkül maradtak bent, és hogy a kiürítés után kerültek oda vagy sem. Mindenesetre az épületet nem őrzik már egy ideje, ugyan egyes ajtókat lehegesztettek, lépcsőházakat befalaztak, de a könnyű pórusbeton téglából készült "barikádot" könnyedén áttörték, és az épületbe be is költöztek. Néhány napja ismeretlenek, vagy beköltözők rombolással csőtörést okoztak, ami leáztatta az amúgy éppen rászorulókon segítő Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász krízisellátó központjának a raktárát. Az kérdés, hogy egy kiürített épületben miért volt még vízellátás?

Minden fel van törve

A Lánc utcai tömbbe az egyik hátsó, nem fémmel lezárt, összetört ajtón keresztül lehet bejutni. Lapunk munkatársa odabent szerdán azt tapasztalta, hogy az épület több lakásában is lakhatnak, matracokat, ágyakat találtunk, sőt még koszos edényeket is. Az ingatlan belső folyosóira felhegesztett fémlapokat levágták és elvitték, az egykor lakott szobák ajtóit – amiket a biztonsági szolgálat is lezárt – feltépték. Az ablaküvegek sok helyen ki vannak törve, a nyílászárók rengeteg helyen tárva nyitva vannak. Odabent továbbra is rengeteg bútor van, különböző ruhák, ételmaradékok, döglött galambok és emberi ürülék látható rengeteg helyen. Az abszolút fertőzésveszélyes szellemházban mindezek ellenére néhány hajléktalan meghúzhatja magát.