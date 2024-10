Annak ellenére, hogy a június választás és az októberi alakuló ülés között eltelt több mint száz nap, a korábbi városvezető koalíciónak nem sikerült olyan egyeztetéseket lefolytatnia, amivel közelebb vihette volna az új, döntően jobboldali közgyűlési többséghez az álláspontját. Ennek is volt betudható, hogy már az alakuló ülésen megbukott Péterffy Attila polgármester a Gyurcsány Ferenc pártját, a DK-s előtérbe helyező terve, amellyel egy DK-s, valamint egy rendkívül megosztó MSZP-hez közeli külsős személyt emelt volna be újra az alpolgármesteri székbe. A baloldali csoport a történtek után nem kizárt, hogy a szétesés felé indul el.

Sem alpolgármesterük, sem frakcióvezetőjük nincs. Szétesés felé tartanak? Fotó: Kovács Liliána

Az alpolgármesteri voksolás eredménye azért is volt kijózanító a Péterffy Attila vezette MSZP-DK-Jobbik-Momentum csoportra nézve, mert információink szerint a baloldali koalíció egyes tagjai az elvesztett választás után azt igyekeztek terjeszteni, hogy mégiscsak meglesz a többségük a város irányításához. A keddi alakuló ülést megelőzően pedig a polgármester még a jobboldali képviselőket is próbálta meggyőzni, a Mi Hazánk képviselője, Varga Tamás szerint neki jóval korábban ugyan, de még alpolgármesteri posztot is felajánlott.

Még vitára sem volt méltatták a polgármesteri előterjesztést

Kedden az is világosan kiderült, hogy a kisebbségbe szorult, Péterffy mögött álló baloldalnak annyira nincs meg az ereje, hogy egy, általuk kigondolt bizottsági struktúrával kapcsolatos előterjesztést legalább megvitasson a közgyűlés. Pontosan azért kérte a napirend levételét a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség vezetője, Csizmadia Péter, mert előzetesen nem egyeztettek velük. A jobboldali csoporthoz csatlakozott a Mi Hazánk, sőt a Tiszta Kezek Egyesület, valamint a Mindenki Pécsért Egyesület képviselője is. Ráadásul a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is csak tartózkodott a levétel szavazásánál, vagyis nem segítette a régi baloldal terveit, holott az ő képviselőjüket is szinte a baloldali tömbhöz igyekeztek sorolni. Mindezt egy olyan előterjesztés kapcsán, amelynek keretében elvileg a civileket erősíthették volna meg.