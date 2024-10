A tanulságosnak ígérkező program végén igyekeznek bevonni a közönséget is. Az ő látásmódjukat és véleményeiket is kikérni, illetve a felmerülő kérdésekre is igyekeznek válaszokat adni. Mindeközben a tér egy másik pontján a fiatalabb korosztálynak, a gyermekeknek kínálnak játékos vetélkedőkkel egybekötött programot, valamint egy zárt „KRESZ pályán” elsajátíthatják a biztonságos közlekedés alapjait.