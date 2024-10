Az alapítvány vezetője mindig is nyitott volt a különlegességekre, ezért nem csupán átlagos állatokat lehetett találni a menhelyen. Az elmúlt harminc év során olyan élőlényekkel lehetett találkozni, mint strucc, őz, sün. Ezek is színesítették az egyesület palettáját, így igazán édes lehet a születésnapi ünneplés, mely rengeteg programot tartogat a látogatók számára. Az örökbefogadott kutyusok találkozója, a szabad állatsimogatás, lovasbemutató és a gazdikra váró kutyák bemutatása mellett a harminc év alatt készült fényképek is megtalálhatóak lesznek. Még az is lehet, az oldalon látható képek közül is előbukkan egy-egy fotó.