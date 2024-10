Még korábban jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, a Magyar Tartalékosok Szövetségével. Ez azt jelenti, hogy százötvenezer forintos szerződési díj, hatszázezer forintos éves juttatás, ezen felül minden egyes katonai szolgálattal töltött napra huszonnégyezer forint és kétszeri étkezés jár annak, aki aláír tartalékosnak.

Megéri tartalékosnak jelentkezni, sok fiatalnak remek pénzszerzési lehetőséget nyújt a katonaság

Fotó: Huszár Márk

A baranyaiaknak is megéri tartalékosnak jelentkezni

Az említett összeg igen csábító, gondolná az ember, azonban komoly feladatot kell ellátni. A rendelkezésre állási díj havonta 50 ezer forint a tartalékosoknak, ezt a 600 ezres keretből fizetik ki, ehhez pedig feltétel a betöltött 18. életév, legalább alapfokú iskolai végzettség, valamint az egészségi és pszichikai alkalmasság.

Ajánlási bónuszt is kaphatnak az önkéntesek, akik toboroznak tartalékost a seregbe. Bruttó 500 ezer forintra jogosultak, ha az új jelentkező az alapkiképzésen kívül legalább hat hónapos tartalékos szolgálatot vállal. Egy ajánló évente legfeljebb három személyt hozhat be a honvédségbe. Fontos tudni, hogy a jelentkezők vállalják, hogy a szerződéskötés évében részt vesznek a 25 napos alapkiképzésen, s évente minimum hét nap szolgálatot vállalnak. A hadijog és a szolgálati szabályzat mellett az egészségügyi ismeretekről is szó esik az elméleti kiképzésen, a gyakorlatin kézigránátdobás, műszaki zárépítés és éles lövészet is várja a tartalékosokat.

Többeket megkérdezve rengeteg olyan választ kaptunk, hogy többször eljátszottak már a gondolattal, hogy belépnek a seregbe. Ezt egy 24 éves, jelenleg munkanélküli fiatalember is mondta, akinek nem kellene áldozatot hoznia. A biztos fizetés érdekében egy másik fiatalember is belevágna, aki jelenleg vendéglátósként dolgozik.