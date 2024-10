Kőhegyi Csaba kitért arra is, hogy ezen felül a temetőlátogatási, kegyeleti szokások, illetve elhunyt szeretteink emlékének ápolása is egyre inkább elhalványul. Erről tanúskodik, hogy országosan egyre több az elhagyott sír, a temetőkön belül egyre magasabb a megváltatlan sírhelyek részaránya. A szülők is egyre kevésbé viszik ki a gyerekeket a temetőbe, „talán túlontúl óvva őket az elmúlás gondolatával való találkozástól”, a temetéseken és a ravatalozókban is egyre kevesebb gyermeket lehet látni.