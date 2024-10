Írnia kell neki is

Az ÖPE frakcióvezetője, Berényi Zoltán szerint a polgármester fordítva ül a lovon, hiszen a törvényes működés biztosítása az ő feladata lenne, ennek érdekében konkrét és korrekt egyeztetést kellett volna lefolytatnia.

Kitért arra, hogy 30 éve neki is írásban kell a határidőnaplóját vezetni, de nem akar Teréz anyának, Jeanne d’Arc-nak tűnni, megjegyezte, hogy őt amúgy is csak baltával tudják megsérteni.

Varga Tamás a Mi Hazánktól felszólította a jobb- és a baloldalt, hogy kezdjék meg az együttműködést, Hankó Viktória az MKKP képviselője is hasonlóképpen ezt indítványozta.

Talabér Ádám, a Mindenki Pécsért Egyesület képviselője az SZMSZ kapcsán nyújtott be módosításokat, többek között például az érdemi vitára kért több hozzászólási időt a képviselők számára, valamint a képviselőknek adandó válaszadási határidőt csökkentette le javaslatával. Ezeket a módosításokat szinte minden oldal teljesen támogatta, viszont a Péterffy-féle SZMSZ tervezetet nem tudták befogadni, tehát továbbra sincs új működési rendje az önkormányzatnak.

Kis szervezetnek lett sikere

Talabér Ádámnak a közgyűlés előtt, a volt LMP-s Keresztes László Lóránttal, pécsi parlamenti képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy a Mindenki Pécsért Egyesület szeretne mindenkivel kompromisszumos megoldást keresni. Hasonlóképpen Varga Tamás is erről beszélt a Mi Hazánk reggeli tájékoztatóján, aki azt is elmondta, hogy jobban érzékeli a kompromisszumot Csizmadia Péter részéről, mint Péterffy oldaláról.

Várhatóan november közepéig újabb, egyeztetett SZMSZ tervezetről tárgyalhat a közgyűlés.