Tök jó programmal készülnek

„Ez is tök, az is tök, ugye ti is jöszTÖK?” – kérdezi humorosan a hosszúhetényi művelődési központ közösségi oldalán. Őszi tökfaragásra hívják ugyanis az érdeklődőket október 19-én, szombaton 10 órától 18 óráig a tájház udvarán.

Tíztől kirakodóvásár, majd tökfaragás várja a látogatókat, 14 órától Figura Ede tart gyermekműsort. 15 órától kézműves foglalkozással, zenés, táncos programmal, illetve ételkóstolóval zárul a rendezvény, ahol tökös-mákos rétest is kóstolhatnak a résztvevők.

A programra a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretein belül kerül sor, s ingyenesen látogatható.



