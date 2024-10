A tűzifa vásárlásnak itt a szezonja, a kereskedők tapasztalatai szerint sokan a fűtési szezon kezdetének napjaira hagyják a téli tüzelő beszerzését. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsai szerint célszerű köbméterben méterben mérve, térfogatra vásárolni a fát, így ugyanis könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, azt a fa víztartalma nem befolyásolja. A telefonon rendelt tűzifa esetén nem ritka, hogy a kifizetettnél jóval kevesebbet pakolnak le a vevőnek, és sokszor a fafajismeret hiányát is kihasználják: az égert eladják vörös tölgynek. Ami azért problémás, mert a különböző fajcsoportok (keménylombos, lágylombos, fenyő) fűtőértéke és ára jelentősen eltér egymástól. A lágylombos és fenyő fafajok mindig olcsóbbak, hiszen fűtőértékük alacsonyabb, illetve nagyobb tároló helyre van szükség és többször kell a tűzre is rakni, ha ezekkel fűtünk.

A tűzifa vásárlása odafigyelést igényel

Forrás: MW

A bükkre jellemző, hogy vékony a kérge, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt, ha nincs felaprítva időben. A tölgynek jó az illata, a csernek szép a lángja, magas a fűtőértéke, akárcsak a gyertyánnak.

Tipikus kereskedői trükk az is, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglalóméreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a nettó famennyiség közel 10 százalékkal is kevesebb lehet. Ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, ha a vásárló meg akarja tartani.

Nem játék a tűzifa vásárlása

Az átverések azonban kellő körültekintéssel elkerülhetők: a csalásokhoz és jogszerűtlen hirdetésekhez használt adatokat a Nébih kereshető formában közzéteszi, így ebben a listában érdemes először ellenőrizni a tűzifahirdetésekben megadott telefonszámokat: https://portal.nebih.gov.hu/jogszerutlen-hirdetesek-adatai



– Fontos tudni azt is, hogy a szállítási költségek nagyon magasak, ezért azokat a hirdetéseket, amelyekben az egész országra vagy teljes országrészekre kiterjedően kínálnak tűzifát eladásra, fenntartással kell kezelni. Átverésre kell gyanakodni, hiszen a tűzifa- eladások egyik jelentős árnövelő tényezője a szállítási távolság, amelynek a költsége meg kell, hogy térüljön

– hívja fel a figyelmet a Nébih.