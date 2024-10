A rendezvény helyszíne most is az Árkád Pécs Bevásárlóközpont földszintjén lesz, ahol 9-19 óráig várják az érdeklődő álláskeresőket. Az Állásbörze varázsa, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhatnak, így az álláskeresők a kiállító cégek munkatársainak feltett kérdéseikre ott helyben választ is kapnak, mely megkönnyíti és felgyorsítja az álláskeresés folyamatát.

A rendezvény lehetőséget kínál arra is, hogy a cégek megismertessék vállalati kultúrájukat, vállalati értékeiket, brandjüket is a nagyközönséggel. Találja meg Ön is akár egyetlen nap alatt új munkatársait, legyen kiállítónk! Jelentkezését a [email protected] e-mail címen vagy 0630-510-5627-es telefonszámon várjuk október 22-ig!