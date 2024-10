Nem csupán a nyári égbolt tartogat szépséges látványt az eget kémlelők számára. Október első napjaiban a hajnali égbolton tűnt fel Magyarországon a Tsuchinshan-Atlas üstökös, amit még néhány napig a baranyaiak is láthatnak. Érdemes felfelé nézni esténként, mivel a ritka jelenséget sem mi, sem unokáink nem láthatják: legközelebb 80 ezer év múlva érkezik közelünkbe az üstökös, ezért az „évszázad üstököseként” is emlegetik.

Hasonlóan szép látványt nyújtott a Tsuchinshan-Atlas üstökös, a napokban még láthatjuk

Fotó: MW

Tavaly óta igazi sztárrá vált az üstökös

A csillagászattal foglalkozó fórumokon már a tavalyi évben berobbant a köztudatba az üstökös, amikor Kína és az Egyesült Államok csillagászati projektjeinek köszönhetően felfedezték. Nevét a kínai Tsuchinshan obszervatóriumról, illetve a Hawaii Egyetem ATLAS nevű programja után kapta. Az üstökös Nap körüli pályája nagyon elnyúlt, így hosszú időtartamú pályát követ. Ezért számít a ma embere szerencsésnek, hiszen láthatja ezt a ritka és szép jelenséget.

Az égitest fagyott gázokból áll, amikor a Naphoz közel került, akkor kezdett el párologni. Ennek köszönhető a látványos csóva, amit most annak köszönhetően láthatunk, hogy rövid időre a Földhöz közel került az üstökös. Korábbi előrejelzések is arról szóltak, hogy esély nyílik szabad szemmel is látni az égi jelenséget. Egy üstökösnél azért bizonytalan tényező ez, mert kiszámíthatatlan a fejlődése, ebből kifolyólag a láthatósága is. A jóslatok szerint az egyik leglátványosabb üstökös lehet az elkövetkezendő időszakban, amit a fényképek is bizonyítottak.

Az időjárás változó, de nyílik lehetőség látni

A Meteo Mecsek Facebook-oldalán több fotón is látható, hogy október 20-án még látványosan húzta maga után a fénycsíkot. Ezt több olvasónak is sikerült lefotóznia.

Az üstökös további láthatóságát az időjárásunk is befolyásolja. A napokban hidegfront érkezik térségünkbe, de a hétvége felé már kedvező lehet az időjárás. Hétvégén láthattuk a leglátványosabb állapotában, most már nehezebb szabad szemmel megpillantani. Érdemes felkeresni ezért a vármegyénk határához közeli Zselici Csillagparkot, ahol az esti órákban távcsővel vizsgálhatjuk a jelenséget. Emellett a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed Planetáriumában megtudhatunk érdekességeket az őszi égbolt további jelenségeiről.