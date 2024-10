A teol.hu beszámolója szerint a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében a pécsi régész Nádmézből marczapántot, avagy a reneszánsz konyha rejtelmei címmel tartott, a múltat idéző, érdekes, és napjaink háziasszonyai, szakácsművészei számára is sok újat adó előadást.

Kohári Gabriella beszélt a középkori, koraújkori, a magyarországi reneszánsz idejére tehető étkezési kultúráról, arról, hogy hol, miből, és milyen eszközökkel főztek.

Bemutatta a kutatásai során feltárt írott és tárgyi forrásokat, beszélt a tizenhatodik század első harmadából megmaradt magyar nyelvű szakácskönyvben fellelhető, a korszakra jellemző ételekről.

Adott gyakorlati tanácsokat is, hiszen nem csak elméletben foglalkozik a hajdani gasztronómiával, hanem főz maga is. Tette ezt majd két évtizede a visegrádi királyi palota konyhájának avatásán, s ott utána többször, de készített korhű étkeket a simontornyai meg az ozorai vár ünnepein is.