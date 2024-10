Családi napot tartottak a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban október 12-én. A jó hangulatú eseményen a gyerekeknek termenként kvízeket lehetett megoldaniuk különböző témákban. A rendezvény részt vett May Gábor méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) baranyai szaktanácsadója is, nála a méhekkel, méhészettel, mézzel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a tanulóknak. A kvíz mellett kóstolni is lehetett, különböző mézfajtákat ízlelhettek meg a résztvevő gyerekek.