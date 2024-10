Néhány hete érkezett haza egy különleges kirándulásról Vasváry-Nádor Soma, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégiumának 12. osztályos diákja. Élményeiről hírportálunknak is beszámolt.

Vasváry-Nádor Soma (kék nyakkendőben) a verseny résztvevőivel

Fotó: Fiatalok a Nemzetért Alapítvány

Az egész egy tanulmányi versennyel kezdődött, amit a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány, az Esterházy Akadémia és a Charta XXI Egyesület szervezett Esterházy János mint példakép címmel. A verseny első fordulójában egy esszét kellett írni a diákoknak Esterházy János életéről. Ám nem a megszokott, történelmi tanulmányok során megismert tényeket kellett beleírni. Az esszében a diákoknak személyes véleménnyel vegyítve kellett bemutatniuk Esterházy életpályáját és személyiségét, azt, hogy miért lehet ő követendő példa minden embernek.

A verseny második, döntő fordulójában a 10 legjobb esszét írt tanuló - 5 magyarországi, 3 felvidéki és 2 erdélyi diák - vehetett részt. A tanulók a Budapesten tartott döntőben 4 feladatban mérték össze tudásukat Esterházy János élete kapcsán, s ebben a fordulóban is az egyéni gondolatokon volt a hangsúly. Levelet kellett írni a politikus nevében, és olyan része is volt, hogy ki kellett állni a bíróság előtt Esterházy mellett.

– Mind általános iskolában, mind gimnáziumban több történelmi versenyen is indultam. Az Esterházy Jánossal kapcsolatos verseny azért is volt nagyon szimpatikus, mert nem az volt a lényege, hogy bemagoljuk politikus életét, hanem sokkal inkább egy saját fantáziára és kreativitásra alapuló megmérettetés volt

– kezdte Vasváry-Nádor Soma.

A döntőben Soma végül a 8. helyezést érte el, s ezzel lehetőséget kapott részt venni egy kiránduláson Esterházy János szülőföldjén, Felvidéken. Az Esterházy János Akadémia székhelyére, Martosra vezetett az útjuk, a pécsi diák Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével is találkozhatott egy fórumon, melyen a szlovákiai magyar kapcsolatokról, a nemzeti összetartozásról volt szó.

A döntős diákok a felvidéki kiránduláson

– Ellátogattunk Alsóbodokra is, az Esterházy János Zarándokközpontba, ahol a politikus ereklyéit is, és az ő hagyományát is őrzik, illetve itt található a nyughelye is. Hazaindulásunk előtt volt még egy szentmise és egy mélyebb elbeszélés Esterházy János életéről és haláláról – számolt be emlékeiről a diák. – Függetlenül attól, hogy nagyon sokat készültem a versenyre, a kiránduláson nagyon sok olyan dolgot láttam, hallottam, ami új információ volt.