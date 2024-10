Andrea Gagliarducci közel huszonöt éve vatikáni tudósító, újságíró. Mint elmondta, bár fiatalon is katolikus volt, eleinte politikai, közéleti lapokban jelentek meg cikkei. Amikor azonban II. János Pál pápa élete végéhez közeledve a sajtót számos torz híresztelés járta be, úgy érezte, lépnie kell. Elkezdett munkája során egyre többet foglalkozni a pápa, a Vatikán és az egyház kérdéseivel, míg végül már önkéntelenül is megtalálták ezek a témák, .

Andrea Gagliarducci vatikáni tudósító járt Pécsen.

Fotó: M. R.

Andrea Gagliarducci elmondta, miket lát az egyház legnagyobb kihívásainak.

Szóba jött az egyházellenes narratíva és a pontos kommunikáció nehézsége.

Gagliarducci hangsúlyozta a történelmi kontextus fontosságát a katolikus újságírásban, és az egyház folyamatos történetének megértését.

Szóba kerültek az egyházi visszaélések kérdése.

Szerinte sokszor nem érdemes egyszerűsíteni, hanem meg kell őrizni a dolgok komplexitását.

Szóba kerül Magyarország és Olaszország történelmi öröksége is, valamint a kommunista diktatúrák romboló hatásai is.



– Milyennek látja azt a kort, amelyben a vatikáni történésekről, döntésekről ír?

– A vatikáni tudósítók harmadik generációjához tartozom, amely a különböző katolikus mozgalmakon kívül és a második vatikáni zsinat után alakult ki. Mindent az alapoktól kellett elsajátítanunk egy változó világban és egy változó egyházban, két paradox módon eltérő, mégis hasonló pápaság idején. XVI. Benedek és Ferenc pápa gondolkodását két teljesen eltérő szemlélet jellemzi, de tevékenységük környezete ugyanaz maradt. Benedekhez hasonlóan Ferenc pápa is támadásokkal és előítéletekkel találkozik, nemcsak az egyházzal, hanem általában véve a vallásokkal szemben is, illetve egy olyan politikai olvasattal, amely nem segít megérteni az események mélységét. Szintén közös pontot jelent, hogy más-más hangon, de továbbra is egy válságban lévő egyházhoz kell szólni, amely jelenleg is híveket veszít. Izgalmas ez az időszak.

– Milyen fő kihívásokkal szembesül ma egy katolikus újságíró? És hogy látja, mi a legnagyobb kihívás jelenleg a Vatikán számára?

– Egy katolikus újságíró számára leginkább az jelent kihívást, hogy kontextusba helyezze az eseményeket és történelmi szemléletet alkalmazzon. Gyakran harangoznak be különféle szenzációkat az egyházzal kapcsolatban: az első alkalom, hogy ez, vagy az történik.. Az igazság azonban az, hogy az egyházban nincsenek nagy első alkalmak, az egyházban egy végtelen folyamatosság van. Egy történet, amely talán koronként más módon bontakozik ki, de mindig ugyanaz a történet. A történeti kontextus nélkül sokat veszítünk.

A történelmet a valóság szemével, s nem pedig előítélettel olvasni elengedhetetlen, ugyanakkor a legnagyobb kihívás is egyben, hiszen sokszor egy-egy narratíva felülkerekedik a realitáson.

A Vatikán egyik fő kihívását jelenleg abban látom, hogy ne engedje magát elsodorni az egyházellenes narratíva által, amely egyre inkább terjed. Fontos egy olyan újságírói generáció képzése, amely képes világosan és hitelesen közvetíteni akár egy kevésbé népszerű üzenetet is. Ez nem könnyű, mert hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni a dolgokat, hogy érthetővé tegyük. Azonban nem mindig éri meg egyszerűsíteni! Néha el kell mesélnünk a dolgok komplexitását, és aki meg akarja, az meg fogja érteni.