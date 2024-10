Versenyképes járások: ez lesz a menetrend

Latorcai Csaba kitért arra is, hogy a kormány márciusban írja ki a program pályázatait, majd várhatóan július közepétől ki is utalja a forrásokat, így a projekt keretében tervezett fejlesztések munkálatai jövő ősszel már el is indulhatnak.

A pécsi eseményen az önkormányzatok vezetői is kérdezhették az államtitkár, mások mellett Villány, Sellye, Siklós és Mohács polgármestere is így tett, akik felvetéseire válaszolva Latorcai Csaba a többi között elmondta, hogy 2025-ös „tesztüzem” után 2026-ban a mostani források többszöröse is elérhetővé válhat. Az államtitkár arra biztatta a településvezetőket, hogy olyan projekteket valósítsanak meg a program kereteiből, amelyek kiszorultak a TOP Pluszból.

Részletezése szerint ilyenek lehetnek az alapinfrastruktúra-fejlesztések, karbantartások, valamint a közszolgáltatások fejlesztései is. Továbbá a kormány mérlegeli, hogy megnyissák a lehetőséget a térségi közszolgáltatások működési költségeinek támogatására is.