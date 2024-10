Október 23-án kora reggel már gyülekezni fognak a veterán autók, kisbuszok és motorok a pécsi Expo Centerben.

A szezonzáró kiállításra várja az Oldtimer Club Pécs azokat, akik 25 évnél idősebb autókkal érkeznének, de itt lesznek a veterán járművekkel kapcsolatos árut kínálók is. A jó hangulat garantált, zsíros kenyér és tea mellett ügyességi viadalt is rendeznek, az autók szépségéről pedig mi magunk szavazhatunk, az eredményhirdetés a tervek szerint délben lesz. Akinek esetleg álma lenne egy 1969 és 1972 között Pécsen közlekedő emeletes busszal utazni, az most ezt is megteheti egy rövid út erejéig. A délután kettő óráig tartó rendezvény minden látogató számára ingyenes.