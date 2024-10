A Villány-Siklósi Borút Egyesület jubileumi gálaestjének a Bock Borászat adott otthont. A szakmai programot követően öt elismerő oklevelet adott át az egyesület azoknak, akik a szervezet fejlődéséhez kimagasló szakmai munkával járultak hozzá.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület Villány önkormányzata számára Becker Leonóra Díjat adományozott

Fotó: Szuhán Gábor / Forrás: Villányi önkormányzat

Az idei évben elismerő oklevelet kapott:

Dr. Szűcs József a Baranya Megyei Önkormányzat hajdani elnöke,

Tiffán Ede a borút első, alapító elnöke,

Takáts Gyula, a borút egykori elnöke,

Sarkadi Eszter, a borút egykori szakértője, illetve

Dr. Szabó Géza, a borút szakértője.

Az eseményen Kovács Boglárka Dóra, a borút elnöke és Dr. Őri László, az esemény fővédnöke, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Szűcs József, a Baranya Megyei Önkormányzat egykori elnöke a borút megalapításának történeti előzményeit tekintette át. Bock József villányi borász, a borvidék elnöke, aki idén júniusban elnyerte a Magyar Bor Akadémia (MBA) életműdíját, az elmúlt 30 év eseményeit, mérföldköveit mutatta be. Dr. Szabó Géza, a PTE- TTK FI Turizmus Tanszék vezetője a Villány-Siklósi Borút turisztikai hatását szemléltette a térség, illetve a hazai borturizmus vonatkozásában.

Elismeréseket adott át a jubiláló Villány-Siklósi Borút Egyesület vezetősége

Emellett hagyományosan a Becker Leonóra Díjak is gazdára találtak. Ezt kétévente olyan magánszemély vagy szervezet kaphatja meg, aki sokat tett a borút, illetve a villányi borvidék fejlesztéséért, népszerűsítéséért. A díjat a borút tagjai, illetve külsősök is megkaphatják. 2019-ben alapította az egyesület elnöksége, hajdani elnökükre, Becker Leonórára emlékezve, aki kiemelkedő lelkesedésről és áldozatkészségről tett tanúbizonyságot a villányi borturizmus terén. Az elismertek az idei évben is Koczka Kornélia különleges alkotásait (Kozcka Kerámia) vihették haza.