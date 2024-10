Idén is jól csúszott a vörösbor a fesztiválon 1 órája

Villányi Vörösbor Fesztivál: Dübörgött a „Reptér”, Kordáék mellett a Halott Pénz is zenélt (GALÉRIA)

Korda György, Balázs Klári, Follow The Flow, valamint ByeAlex és a Slepp is fellépett a hétvégén Baranyában. A Villányi Vörösbor Fesztivál idén is nagyot szólt.

Bama.hu Bama.hu

A kezdeti zimankó sem szegte kedvét a Villányi Vörösbor Fesztivál résztvevőinek a hétvégén. A háromnapos rendezvény ezúttal is a borászat és a kultúra jegyében zajlott, ahol a térség legfinomabb borai mellett számos zenei fellépés és hagyományőrző program várta az érdeklődőket. Nem maradt el a Reptér című sláger sem, a Korda házaspár jó hangulatot teremtett a Villányi Vörösbor Fesztivál színpadán

Forrás: Villányi Művelődési Ház A Halott Pénz is bulit csapott a Villányi Vörösbor Fesztivál színpadán A fesztivál pénteken Korda György és Balázs Klári fellépésével indult, ahonnan természetesen nem hiányzott a „Reptér” című sláger sem.

Ezt követően a Halott Pénz koncertje teremtette meg az igazi bulihangulatot. Szombaton a hordócsapolás, a szüreti felvonulás és a Follow the Flow, valamint ByeAlex és a Slepp előadásai szórakoztatták a fesztivál közönségét. Vasárnap családias programokkal, gyermekelőadásokkal és egy szüreti hálaadó istentisztelettel zárták az eseményt. A rendezvény minden korosztálynak kínált szórakozást, a zenei produkcióktól a borászati szakmai beszélgetésekig, így méltán nevezhető a villányi borvidék legnagyobb gasztronómiai eseményének.

Idén is jól csúszott a vörösbor a fesztiválon Fotók: Villány Művelődési Ház

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!