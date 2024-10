Júliustól kezdődően szépen lassan megjelentek vármegyénkben is az új csomagolású flakonok, alumíniumdobozok és üvegpalackok. A visszaváltás rendszere az idei évtől megváltozott, azóta a legtöbb ital megvételekor 50 forintos betétdíjat kell fizetnünk. Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, egyre többen járják az utcákat Baranyában is üres üvegek után kutatva. A betétdíjas PET-palackokat visszaváltani, azokkal „üzletelni” népszerű lett.

Van, aki csak néhány darab PET-palackot vált vissza, más akár száz flakont is visz

Fotó: MW

Most azonban limitet vezetett be a visszaváltó REpontra automatáknál a MOHU. Olvasónk számolt be róla, hogy egy pécsi automatánál váltott vissza több zsáknyi palackot, dobozt, amit hetek alatt gyűjtött össze a család. Amikor az 5000 forintot elérte a bedobált üvegek értéke, megállt a folyamat. Ennek oka, hogy a tranzakciónkénti 5000 forintos limitet elérte a felhasználó.

A témában elküldtük kérdéseinket a társasághoz, akik készségesen válaszoltak. Mint írták, a MOHU az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kérésének eleget téve 2024. október 26-tól 5000 forintra módosította a korábbi, 9000 forintnál meghúzott, egy visszaváltási tranzakcióra vonatkozó határértéket az italcsomagolásokat visszaváltó automatáknál.

– Fontos kiemelni, hogy a mostani változás a felhasználók mindössze 6 ezrelékét érinti: az októberi adatok alapján egymillió visszaváltásból 600 esetben váltottak vissza ötezer forint visszaváltási díjnál magasabb értékben csomagolásokat a vásárlók

– ismertette a MOHU Kommunikáció.

Átlagosan 19-20 PET-palackot vált vissza egy felhasználó

A társaság érdekes statisztikai adatokat is megosztott hírportálunkkal. Azt, hogy a rendszer indulása óta a felhasználók átlagosan 19-20 palackot és/vagy dobozt váltottak vissza egy alkalommal, ezen belül az azonnali banki átutalást választók átlagosan 25 darabot, a jótékonysági felajánlással élők pedig átlagosan 5 darabot.

– A fentebb említett 5000 forintos limit egy visszaváltásra vonatkozik, tehát a századik palack vagy doboz automatába helyezését követően elegendő egy új tranzakciót indítani. A voucher kinyomtatása, illetve az utalás elindítása után pedig folytatható a visszaváltási folyamat egy új tranzakcióval. A limit egyaránt vonatkozik az azonnali visszautalásra, a voucherre és a jótékonysági felajánlásra is

– tájékoztatott a társaság.