Negyvenmillió forint – vallotta be a Péterffy Attila, pécsi polgármester leghűségesebb, MSZP-s laptól érkező, mások, sokszor névtelen lejáratásában élen járó tanácsadó hónapokkal ezelőtt. A még 10 méter hosszúságot sem elérő pécsi gyalogosátkelő ugyanis ennyibe kerül a Kürt utcában. A volt városvezető koalíció embere, Barabás Béla egy videóban fejtegette, hogy miért is kerül ennyibe ez a zebra. Azt mondta, hogy a biztonságos átkeléshez, "megfelelő szélességű" – ez esetben 110 négyzetméternyi – járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve hat közúti táblát is kihelyeznek.

A dugó nem számít, a céges kocsiknak kell az ingyenes parkoló a negyvenmilliós zebra építésénél?

Zebra: máshol indokoltabb lenne?

Ugyanakkor a lámpa nem forgalomirányító jelzőlámpa lesz, hanem csak fényt biztosít majd, az átkelő pedig egy utca végén található, így az autósoknak mindenképpen teljesen le kell lassítaniuk, arról nem is beszélve, hogy stoptáblával ellátott kereszteződésről van szó. Ezzel szemben ugyanakkor a közeli Jakabhegyi úti kollégium lépcsőjével szemben indokoltabb lehetne egy új átkelő, illetve a buszfordulónál, vagy éppen az Ifjúság útján a Honvéd utcánál található kereszteződésben lehetne a közlekedési helyzeten javítani.

Mindenesetre a mostani építkezés során a Kürt utcai csomópontnál még egy méternyi hosszú 1,4 méter magas üvegkerítést is telepítenek a pécsi egyetemhez tartozó fémkerítés helyett, ami amúgy eddig jól átlátható szerkezetű volt.

Egyszer már dolgoztak itt

Néhány hónappal ezelőtt a kereszteződésben már az egyik szolgáltató dolgozott, akkor egy szakaszon emiatt fel is bontották a járdát, most, hétfőn azonban a Jakabhegyi úton álltak neki a járda feltörésének. Egyelőre nem tudni, hogy a munkálatok mennyi ideig tartanak, vagy milyen fennakadást okoznak majd az erre közlekedőknek.

Volt már elég dugó

A környéken élőknek amúgy is kijutott a "jóból", hiszen emlékezetes, hogy Szigeti úton csigatempóban zajlott a pár száz méteres, bicikliutas, részbeni felújítást is magában foglaló projekt. A munkára ugyan hat hónapot kapott a kivitelező, de képtelen volt ennyi idő alatt befejezni a munkát, így azt még megtoldotta a városvezetés egy hónappal. A lezárások miatt folyamatosak voltak a dugók a környéken, miközben a helyeik elmondása szerint a munkások csak lézengtek az építkezésen.