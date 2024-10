Azokra is gondolt a Csorba Győző Könyvtár, akik az olvasás mellett zongorázni is szeretnek. Mint arról az intézmény beszámolt, beiratkozott olvasóik számára egy digitális pianínó áll rendelkezésére a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtárában, a Tudásközpont 4. emeletén. Ezen fejhallgató segítségével akár ketten is tudnak darabokat válogatni és ismerkedni a gyűjtemény állományában megtalálható művekkel. Az olvasók a hangszert 30 percig ingyenesen használhatják, további igénybevétel esetén használati díjat kell fizetni.