Lejár a szerződés

A Modern Városok Program szerződése azonban jövőre lejár, Hummel Márk ezért azt javasolta, ennek az évnek a második felében már érdemes lenne a kormányzattal megkezdeni a tárgyalásokat, hogy 2026-tól is biztonságosan tudjanak működni a létesítmények. Egyelőre úgy tudjuk, hogy lényegi tárgyalások még nem történtek, háttérben különböző elképzelések merültek fel, köztük az is, hogy az állam teljesen levenné a terhet az önkormányzat válláról. Ez azt is jelentené, hogyha csak az idei 600 milliós önkormányzati kiadással számolnánk, akkor is Pécsnek ekkora összeget sem kellene előteremtenie, hanem azt is az állam biztosítaná, amely 2024-ben is 1,1 milliárdot utal a város kasszájába.