Újra megnyitották a máriakéméndi kegyhely negyedszázada befalazott régi kapuit.

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A kegyhelynek egykor öt kapuja volt

A templomgondnok, Biki Endre Gábor beszámolója szerint egykor öt bejárata volt a kegyhelynek, ebből kettő főkapu. Majd a kapuk száma háromra csökkent - a kegyhely északi oldalán lévő kijáratot az 1990-es ével végén falazták be, nélkülözve a műemléki kép megőrzését. Most azonban a régi kapu újra visszakerülhetett az eredeti helyére, így a kegyhely észak felé nyer újra ki- és bejáratot, amire szükség van a búcsúkon, rendezvényeken, hisz a közelében parkolni is lehet, s akkor nem kell több száz métert kerülni az ide érkezőknek.