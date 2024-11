A szervezet célja idén is, hogy minél szélesebb körben felhívhassák a figyelmet arra, hogy hazánkban minden tizedik, azaz 8000 gyermek korábban érkezik a vártnál. A világnapon ezért lila színben fog pompázni többek között a Puskás Aréna, a soproni Tűztorony, a miskolci Avasi kilátó, a gödöllői Királyi Kastély, a debreceni Nagyerdei Stadion és még számos más középület. A Lila nap címet viselő akcióhoz bárki csatlakozhat - olvasható a közleményben.

Forrás: KORE koraszulott.com

Magyarországon minden 10. gyermek koraszülöttként jön a világra, a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) alapítónak gyerekei is így születtek. „Saját traumáinkból felocsúdva hosszú évek munkájával és az egészségügyi dolgozókkal való folyamatos együttműködéssel elértük, hogy a koraszülöttek gondozása már a kezdetektől a szülök bevonásával történjen a Koraszülött Intenzív Osztályokon. Rendkívül fontosnak tartjuk azonban, hogy a koraszülöttek ügye ne rekedjen meg az érintettek zárt burkában és minél többen tudjanak arról, hogy milyen kihívások közt kezdi életét társadalmunk jelentős hányada, valamint milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az ő szüleiknek, családjuknak és az őket nagybetűs életbe engedő egészségügyi dolgozóknak.” – nyilatkozta a közelgő koraszülöttek világnapjához kapcsolódóan Földvári Nagy Zsuzsanna, a KORE alapítója és elnöke.

A tavalyi év sikere után idén is folytatják a „Lila nap” című országos kampányukat, melyhez cégek, intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek is könnyen csatlakozhatnak. Ehhez nem kell mást tenniük, mint hogy egy napra, november 17-én, a koraszülöttek világnapján a rendelkezésükre álló online vagy offline felületeken lila színre váltanak. A lehetőségek tárháza végtelen: legyen szó lilára kivilágított épületről, a cégek, magánszemélyek közösségi oldalain a profil- vagy borítóképek cseréjéről, de akár egy lila kiegészítő, ruhadarab használatáról, lila péksütemény vagy bármilyen más termék készítésén át csak a képzelet szabhat határt a csatlakozók ötleteinek. A cél, hogy aznap lila színbe boruljon az ország: ezzel is azt szeretné érzékeltetni a Koraszülöttekért Országos Egyesület, hogy a koraszülöttség és a koraszülött gyerekek gondozása a létezés minden aspektusának más színezetet ad az érintett családok és az egészségügyi dolgozók számára az év 365 napjában.

Az idei kampányhoz már számos cég és intézmény csatlakozott, így november 17-én lila színben lesz látható többek között a fővárosi Puskás és Duna Aréna, a Müpa, Budapest Óriáskereke, a BME Q épülete, a Millenáris – Széllkapu Park, a soproni Tűztorony, a TritonLife kórház, a miskolci Avasi kilátó, a debreceni Nagyerdei Stadion és a Víztorony, a gödöllői Királyi Kastély, a Kisteleki Templom, a komáromi Monostori-híd, a szentesi Megyeháza, illetve a szentendrei, a győri és a hatvani polgármesteri hivatal is.

A KORE Facebook oldalán a következő hetekben több, a korábbi években kapott inspiráló képet, ötletet megosztanak majd a közelgő világnappal kapcsolatban, hogy ezzel is segítsék az újonnan csatlakozni szándékozókat.