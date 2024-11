A keddi közgyűlésen Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető kérte, hogy a Bodnár Imre által fémjelzett ügyvédi irodával bontsanak szerződést. Mint az közismert, az MSZP-s képviselőjelöltséggel és kamarai elnöki poszttal is sikertelenül próbálkozó Bodnár Imre és ügyvédi köre 100 milliós nagyságrendben kapott különböző megbízásokat az előző ciklusban a baloldali önkormányzattól.

A most szóban forgó szerződése az úgynevezett „Az átvilágítás lezárását követően felmerülő sértetti jogi képviselet és a pótmagánvádak képviselete” néven fut. Ezzel kapcsolatban tény, hogy az elmúlt években amikor a nemzeti oldal szakbizottságon kérte, akkor nem mutattak be semmilyen teljesítési igazolást, hivatalos dokumentumot arról, hogy a felvett sok tízmillió után pontosan milyen munkát is végeztek.