A Kazinczy utcában, ott hol már legalább 108 évvel ezelőtt is poharazó, elegánsabban fogalmazva étkezőhely működött, ma is zajlik az élet.

Enni, no meg inni, most is lehet. A sorrend talán fordítva indokoltabb lenne, ha a fontosságról ejthetnénk szót. Az italozók körében sűrűn feltűnnek olyan arcok, akik Rejtő Jenő esetében a képzelet szülötteinek tűnhettek volna, valamelyik kisregényében.

Sokan viszont már az égi kocsmákba költöztek, mint az a volt NB I-es labdarúgó is, aki rengeteg, vele meg nem történt eseményt szokott emelgetni, a hálás közönség őszinte örömére. Mert nem az igazságot mesélte, hanem a szépet, Háry János közvetlen munkatársaként.

Eltűnő világ

Az István pince úgy látszik jó alapokra „épült". De például a Munkácsy Mihály utcában lévő Barlang borozó, már hosszú évek óta lelakatolt ajtóval fogadja a be nem esőket. Hasonló a pillanatnyi sorsa a sokat megélt Kórház téri 100 Éves borozónak, ott sem zajlik a szeszkimérés. Az Alkotmány utcai Rézangyalra szintén csupán a nosztalgiázó ivók gondolnak jó szívvel. Alig kőhajításnyira tőle csapolták a sört szakmányban, a Pajtásban, mint helyi érzelmi kombinátban. A Király utca legvégén, már túl a körforgalmon, az Ilona is arra ácsingózik, hogy valaki „leportalanítsa" az ajtózárat. Az igazán rossz hírű Csendes épületét már réges-régen elbontották, ott sem „nyílik" a borvirág, a Búza téren.