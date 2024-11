Ha pedig pontosan számszerűsíteni akarjuk a nyugdíjaskorúak megoszlását, akkor Baranyában 31 ezer férfi és 48 ezer női 65 év feletti lakos van, és ez az arány egyre romlik.

Hogy miként is boldogulnak a nyugdíjasaink? Már 2020 óta évente 15–20 ezer forinttal nő az átlagos öregségi nyugdíj összege, most 225 ezer forintnál tart. Ezzel a régióban nálunk a legjobb a helyzet, s megelőzzük az alföldi vármegyék többségét, ám az országos átlagtól (230 ezer forint) elmaradunk, arról nem is beszélve, hogy Budapesten az átlagnyugdíj 275 ezer forint (2024 januári adatokról van szó).

Az viszont biztató, hogy Baranyában 10 évvel ezelőtt az átlagnyugdíj még fele ennyi volt és közvetlenül a pandémia előtt is csak 132 ezer forint.