A magyar emberek körében is egyre gyakoribb, hogy ellátogatnak a legszebb európai karácsonyi vásárokba. A háromszoros „Európa legjobb adventi vására” címet viselő zágrábi ünnepi rendezvény idén is nagyszabású ünnepi dekorációkkal és rengeteg sok látni- és kóstolnivalóval várja a karácsony szerelmeseit 2024. november 30. és 2025. január 7. között.

Zágrábban idén is sok embert várnak az adventi vásárba, amely a baranyaiak körében is népszerű

Zágráb adventi varázslata

Zágráb, Horvátország lüktető fővárosa az adventi időszakban varázslatos köntösbe bújik. A város méltán híres karácsonyi vására már évek óta a világ minden tájáról csábítja az ünnepi hangulatra vágyókat, hiszen 2016 és 2018 között háromszor is kiérdemelte az „Európa legjobb adventi vására” címet.

Zágráb több pontján, a kulturáli, történelmi látnivalók körül és a parkokban elhelyezkedő vásári forgatagban minden korosztály talál kedvére való programokat: gasztronómiai különlegességek, hangulatos koncertek és családi események váltják egymást. Szedjük is pontokba a legnépszerűbb látnivalókat.

Jelasics tér (Trg bana Josipa Jelačića)

Zágráb szíve, az adventi vásár egyik központi helyszíne. A tér fő látványossága a nagy, díszes karácsonyfa, amely az ünnep szimbóluma, valamint számos kis bódé található, ahol helyi kézműves termékeket, karácsonyi ajándékokat, és ünnepi édességeket árusítanak, de koncerteket is rendeznek. Amennyiben átfagyás veszélye fenyegetne minket, itt megkóstolhatjuk a méltán híres horvát forralt bort (kuhano vino), illetve a helyi specialitást, a rakiját is.

Zrinjevac park

A Zrinjevac park a zágrábi advent egyik legromantikusabb helyszíne, ahol a fákra felfüggesztett fények és a park közepén található zenepavilon igazán meghitt hangulatot áraszt. Természetesen itt is megtalálhatóak a kézművesek portékái, amelyek kiválóak karácsonyi ajándéknak is.

Advent az Óvárosban (Gornji Grad)

Az Óváros, vagy Gornji Grad, Zágráb történelmi központja, amely az adventi időszakban egyedi látvánnyal és különleges hangulattal várja a látogatókat. A szűk utcákat gyertyákkal és fénnyel díszítik fel, és a területen több művészeti kiállítást és kulturális programot rendeznek, főként helyi művészekkel, előadókkal.

Jégpálya a Tomislav téren

A Tomislav tér minden évben hatalmas, mesebeli jégpályává alakul, amely az adventi szezon egyik legizgalmasabb attrakciója Zágrábban.

Ne csak igyunk, együnk is

A vásárban a horvát karácsonyi finomságok tárháza várja a látogatókat. A fritula mellett népszerű a sarma, azaz töltött káposzta krumplipürével, a töltött pulyka mlinci-vel, a vaníliás kifli vagy a töltött gőzgombóc, hagyományosan szilvalekvárral töltve és vaníliaszósszal leöntve. Emellett klasszikus vásári ételekkel is készülnek a szervezők, mint a sült kolbász, a különböző sajtok és a házi készítésű édességek is.

Hogyan juthatunk el Zágrábba Baranyából?

A MÁV idén is elindítja a Zágráb Advent Expresszt Pécsről Zágrábba december 14-én, a horvát vasúttársaság együttműködésével. A vonaton étkezőkocsi is közlekedik majd, ahol különleges adventi ételkínálattal, valamint forralt borral várják az utasokat. Budapest és Zágráb között több nemzetközi busztársaság is üzemeltet járatokat (Flixbusz), amelyek rendszerint naponta közlekednek. Az utazási idő 4-5 óra, és a jegyárak változóak, de előre foglalva nagyon kedvező áron juthatunk hozzájuk. Ha autóval indulnánk útnak, Pécstől körülbelül 220 kilométert kellene vezetnünk, ami navigációs szolgáltatások leírása szerint körülbelül 3,5 órás utat jelentene.