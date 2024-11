November az akciókról, árleszállításokról szól - míg pár évvel ezelőtt a karácsonyi bevásárlási időszak kezdetét jelentő Black Friday csak egyetlen napig tartott, addig mostanra az üzletek nagy részében egy egész hónapon át kínálnak kedvezményeket.

A november az akciókról szól, ilyenkor különösen fontos a körültekintő vásárlás

Forrás: MW

A hatalmas akció nem mindig jelent kedvezményt

„Hatalmas akciók”, „kivételes árleszállítás”, „óriási kedvezmények” - ilyen hangzatos felhívásokkal találkozhatnak lépten-nyomon a vásárlók. - Az elsőre szépnek hangzó ígéretek mögött azonban sok esetben semmilyen, vagy éppen sokkal alacsonyabb kedvezmény áll, mint ami a reklámban olvasható, így bárki könnyen átverés áldozatává válhat - hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi hatóság.

Fontos tudni, hogy 2022 májusától kezdődően a kereskedőknek egyértelmű tájékoztatási kötelezettsége van akciózás esetén. Ami azt jelenti, hogy nemcsak az eladási árat kell feltüntetniük, hanem árcsökkentés bejelentése esetén az előző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is, és ehhez viszonyítva kell meghatározniuk a leértékelés mértékét. Így garantálható, hogy a vásárlók valós akciókkal találkozzanak.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy az árleszállítások idején mindig célszerű az árakat összehasonlítani, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciós termékek máshol, eredeti árukon is ugyanannyiba kerülnek, vagy esetleg olcsóbbak. - Minden esetben érdemes megnézni, hogy a kereskedő által adott kuponok, leértékelések érdemi kedvezményt tartalmaznak-e - hangsúlyozzák.

Online vásárláskor is körültekintőnek kell lenni. Fontos tudni, hogy ez esetben is hasonló jogok illetik meg a fogyasztókat, mint az üzletben történő vásárláskor, viszont az internetes rendelés során többletjogosultság a 14 napon belüli, indokolási nélküli elállási jog, ami akár akkor is gyakorolható, ha nem tetszik az adott termék. Vásárlás előtt először a „Kapcsolat” menüpontra célszerű kattintani, így rögtön ki lehet deríteni, hogy a kiszemelt webáruház hazai -e, vagy sem. Külföldi esetén ugyanis, ha probléma adódik, a fogyasztói jogok érvényesítése nehezebb lehet.