Idén változás, hogy november 25-től a nagy gyermekgyógyászati centrumokban is biztosított a 3 év alatti kisgyermekek immunizálására az influenza elleni oltóanyag, így az nem csak a háziorvosoknál, hanem Baranya esetében a Pécsi Tudományegyetem intézményeiben is elérhető, ahol a különböző krónikus betegséggel élő gyermekek ellátása, gondozása történik. A szülők itt is kérhetik a rizikócsoportba tartozó kisgyermekek oltását.