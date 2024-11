Döbbenetes adatokkal találkozunk, ha a magyarok alkoholfogyasztási szokásait nézzük. Sokan napindításnak már egy felest megisznak, vagy a nap lezárásaként a fotelban hátradőlve legurítanak egy sört és egy kis pálinkát. Ez egyértelmű jele az alkoholizmusnak, mégsem tudják eldönteni, hogyan is viszonyulnak a szeszes italokhoz. Éppen ezért találták ki a Száraz November kampányt.

Hazánkban rengetegen küzdenek alkoholproblémákkal, de nem mindenki ismeri fel. Ennek felismerésére a Száraz November kiváló lehetőséget biztosít.

Fotó: MW

A kihívás megmutatja, hogyan állunk az alkohollal

Biztosan sokan hallottak már arról a kampányról, amit több évvel ezelőtt indított útjára a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A program célja a mértékletességre és az öngondozásra való figyelem felkeltése. A testi és lelki megújulás mellett komoly önismereti célzattal is bír, hiszen ebben az időszakban kapunk választ arra a kérdésre, hogy az italozás okoz-e bármilyen problémát nekünk. Azoknak ajánlatos kipróbálni, akik hetente többször fogyasztanak alkoholt.

Egy fórumon lehetett olvasni arról, ki hogyan vélekedik a Száraz Novemberről, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt években. Néhányan a kihívás könnyűségéről beszélnek, mivel ő maguk alig, vagy szinte egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt. Sokan csak egy kivételes szülinap alkalmából ittak egy pohár pezsgőt, de akad olyan is, akinek nem ízlik a szesz íze, ezért undorodik tőle. Ám többek a nehézségekről számoltak be. Egy férfi másfél hónapig bírta a „szárazságot", ami számára igazi kihívást jelentett, pláne a leírt számok tükrében.



Néhány évvel ezelőtt volt egy komoly krízisidőszak az életemben, akkor ilyen napi 6-8 sör is lement, ezt 2020-ra sikerült ilyen napi átlag 3 környékére leszorítani.

– olvashatjuk. Más arról ír, hogy tud nagyivóságáról, de ennek felismerésében a Száraz November sokat segített. A hatodik teljesített böjt után már tudja, hogy az első héten a sóvárgás és a szenvedés hete kezdődik, majd utána fokozatosan javul a helyzet.

Döbbenetesen sokan isznak alkoholt, főleg férfiak

Egy olvasónkkal beszélgettünk a témáról, aki kipróbálta a Száraz Novembert a tavalyi évben. Tapasztalata szerint az első néhány nap kritikus volt, viszont utána élettani hatásait érezte az alkoholmentességnek. Sokkal mélyebben és jobban tudott aludni, nem fáradt el nap közben olyan hamar, valamint fogynia is sikerült. „Olyan önismereti úton indultam el, hogy decemberben elkezdtem pszichológushoz is járni, annyi mindent megtapasztaltam magammal kapcsolatban" – mondta a fiatal férfi, akinek azért is vált fontossá a téma, mert családjában többen is alkoholproblémákkal küzdöttek.