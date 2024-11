– Mennyire kell kitartónak lenni a pécsi állatkertben?

– Ez egy nagyon jó kérdés, már azért is, mivel mi az év mindennapján nyitva vagyunk, így nálunk például a gondozóknak nincsenek piros betűs ünnepek. Talán ez a legnehezebb része az itteni munkának, amiben elengedhetetlen a megfelelő munkaszervezés. Azt azonban kijelenthetem, hogy a kollégáim olyan emberek, akiknél az állatszeretet és az állatok iránt érzett hivatástudat sokkal erősebb, minthogy ez akadályt jelentsen. Például, ha egy állat megbetegszik az éjszaka közepén vagy a gondozó pihenőnapján, akkor a kolléga azonnal indul is az állatkertbe, hogy segítsen, ahol tud. Minden hozzáállás kérdése.

– Akkor, ha jól sejtem, itt egy nagyon erős bizalmi kapcsolat van a gondozó és az állat között. Mit gondolsz, ha egy helyiségben tartózkodna a munkatárs és az adott egyed (pl. egy oroszlán), akkor bántaná az állat az embert?

– Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert az állatok bizonyos ingereket megszoknak. Ha megjelenik a gondozó a belső, látogatók elől elzárt helyiségben – akár egy, az állat számára idegen személlyel -, akkor az jó eséllyel nem fogja befolyásolni az állat amúgy is megszokott viselkedését. Ennek oka az, hogy az állat hozzászokott a gondozói, állatorvosi, egyszóval emberi jelenléthez. Nem stresszel és nem dühödik fel a látványtól. Viszont azt soha nem lehet tudni, hogy egy adott egyednél mikor, melyik ösztön kapcsol be. Mi nagyon sokat foglalkozunk az állatainkkal protektív kontakt mellett, folyamatosan tréningezzük őket. Az utóbbi időben volt egy külső segítségünk is, Burányi Virág, aki nagyon sok olyan tényezőre felhívta a figyelmünket, amiket mi eddig nem vettünk észre, vagy nem jól értelmeztünk, és nagyon sokat segített a mindennapi munkánkban, amiért ezúton is hálásak vagyunk. Meggyőződésem, hogy semmiképp sem szabad kockáztatni, hiszen bármennyire is jól ismerjük még a különösen veszélyes állatainkat is, nem tudhatjuk, hogy mi lesz az a pont, ami kiválthatja náluk a defenzív vagy agresszív válaszreakciót. Éppen ezért szükségesek a korábban említett, törvény által meghatározott protokollok szigorú betartása.