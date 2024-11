Három adventi adománygyűjtő programot hirdet idén a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), amelyek között az elmúlt években is sikeres karácsonyi álom program is helyet kapott - az idei cél az, hogy legalább nyolcezer rászorulót tudjanak támogatni Kárpát-medence-szerte.

Fotó: Németh András Péter / Forrás: MW

Közlésük szerint csakúgy, mint tavalyi idén is 1358 gyermek karácsonyi álmát válthatják valóra az adományozók, további háromezer fiatalt pedig cipősdobozba csomagolt ajándékokkal, a nélkülözésben élő időseket és nagycsaládokat pedig tartós élelmiszercsomagokkal segítenék.

A Karácsonyi álom program mélyszegénységben élők ünnepét teszi szebbé

A Karácsonyi álom program részeként idén is összegyűjtötték 1358 mélyszegénységben élő gyermek karácsonyi álmát - ruhák, téli csizma, tisztálkodási szerek, társasjáték, sporteszközök a leggyakoribb kívánságok. Az adományozók egy-egy konkrét ajándékot is kiválaszthatnak, majd ezeket megvásárolva eljuttathatják a szeretetszolgálathoz, illetve a kívánság értékének felajánlásával is valóra váltható egy kisgyermek álma - ez eseten az MRSZ munkatársai vásárolják meg a karácsonyi kívánságot, amelyet aztán a szülőknek adnak át - így karácsonykor a család közösségében marad az ajándékozás öröme. A kívánságok teljesítésére november 30-ig van lehetőség az ajándékok megvásárlásával vagy az összeg felajánlásával.