Az András napi házasságjósló szokások gyakran párosult böjttel, de előfordult, hogy a nők férfiruhát rejtettek a párnájuk alá, és az álomból próbáltak jósolni, hogy megtudják, ki lesz a férjük. Különféle módszereket alkalmaztak még, mint az ereszrázás, disznóól rugdosása, kutyaugatás irányának figyelése, egyéb fonóbeli jóslások (ólomöntés, gombócfőzés).

András napját disznóölőnek is szokás nevezni, ekkortájt kezdődtek ugyanis a disznóvágások.

Fotó: Löffler Péter



András napját „disznóölőnek” is hívták

András napját „disznóölőnek” is hívták, mert ilyenkor kezdődtek a disznóvágások és disznótorok. Szent András apostol tiszteletére két templomot is szenteltek Baranyában: Alsómocsolád és Szajk temploma viseli nevét. Emellett a pécsi székesegyház is kapcsolódik Szent András apostolhoz, erről Petrovich Ede is írt a pécsi székesegyház története c. könyvében. A katedrálisban egykor külön kápolnát szenteltek neki, mivel Szent Andrást az ősmagyarok apostolaként tisztelték. Ez a kápolna később, 1849-ben, Mór püspök szentté avatása után Szent Mór nevét vette fel, de az altemplomban oltárt állítottak Szent András emlékére.