Idén is meghirdette országos ajándékgyűjtő akcióját a Katolikus Karitász - az Angyalbatyu program során ezúttal is nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek karácsonyi ajándékcsomagokat. Baranyában is több helyen leadhatók az adományok.

Az angyalbatyuba játék, könyv, édesség, írószer, kozmetikai cikk is kerülhet

Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

A Katolikus Karitász Pécsi Egyházmegye által közzétett felhívása szerint az angyalbatyuba minden olyan dolog kerülhet, aminek egy gyerek örülhet. Ez lehet játék (társasjáték, kártya, építőjáték, baba, plüss, kisautó, labda stb.), könyv, mesekönyv, színező, édesség, pipereholmik, (például körömlakk, parfüm), iskolai felszerelések (füzet, toll, filc, zsírkréta, színes ceruza, vízfesték, tempera stb.), illetve nagy örömet okoz a megajándékozottnak, ha egy képeslap vagy jókívánság is lapul a dobozban.

A segélyszervezet felhívása szerint fontos, hogy romlandó, törékeny vagy folyékony ajándék, illetve használt ruhanemű ne kerüljön a csomagba. Fontos az is, hogy a csomagolás olyan legyen, hogy ki lehessen nyitni: fedeles cipős doboz esetén célszerű ezért külön csomagolni a fedelét és az alját. Leragasztani, szalaggal átkötni nem kell, mert biztonsági ellenőrzésként a csomagokat átnézik, illetve az önkéntesek egy-egy plusz ajándékot is hozzátehetnek (pl. édesség, naptár stb.). A dobozra jól láthatóan fel kell írni azt is, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak készült az ajándék. Az adományokat egyébként csomagolás nélkül is fogadják - azokat a gyűjtőpontokon később bedobozolják.

Az angyalbatyu Baranyában is több helyen leadható

A gyűjtőpontok listája folyamatosan bővül, jelenleg Baranyában az alábbi helyeken adhatók le az angyalbatyuk: Pécsett, a Pécsi Egyházmegye Karitász Adományboltjában a, Szabadság u. 8-10. szám alatt hétfőn, kedden 8 és 16 óra, szerdán 9 és 17 óra, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között, illetve Pécsett a Karitász Központban, a Janus Pannonius utca 4. szám alatt munkanapokon 8 és 16 óra között is várják a felajánlásokat.

Himesházán a Kossuth Lajos utca 42. szám alatti Mezei Vegyesboltban szintén munkanapokon 8 és 16 óra között fogadják a csomagokat, Szigetváron az Angyalbatyu Gyűjtőpont a Deák Ferenc tér 14-ben található, és keddenként 9 és 11 óra között tart nyitva. Egerágon az általános iskolában munkanapokon 7 és 15 óra között veszik át az adományokat. A gyűjtések mindenütt december 13-án érnek véget.

Ha valaki postai úton szeretné ajándékát eljuttatni a Karitászhoz, úgy ezt a gyűjtőpontok valamelyikére címezve megteheti, de kérik, hogy legkésőbb december 9-ig legyenek feladva a csomagok, hogy még időben megérkezzenek.

Az összegyűjtött ajándékokat a Katolikus Karitász országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatják el a gyerekekhez, még az ünnepek előtt.