20240916 Kaposvár A lakásban, a konyhaasztalon több doboznyi fecske várta, hogy ? is sorra kerüljön. Volt persze olyan kis szárnyas is, aki már annyira felélénkült a tápláló ennivalótól, hogy a f?téscs?re felrepülve szemlélte, amint társait is megetetik. Ezzel a túrós keverékkel etetjük ?ket, egy csomó tápanyag van benne, amit?l meger?södnek és jót tesz az emésztésüknek, magyarázta Fehérváry Zita a Kutyatár Egyesület és a Magyar Madártani Egyesület önkéntese. Éjszaka is dolgoznak az önkéntesek A fecskéket az önkéntesek kezükbe véve, csipesszel etették. A madarakat hétvégén és hétf?n gy?jtötték be a Desedán, ahol többen jelezték, hogy elhullott egyedeket is találtak. Fotó: Lang Róbert Somogyi Hírlap