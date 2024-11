Nem sokkal este hat óra előtt már a Papnevelde utcában szokatlan hang, kürtszó hallatszott. Az épületben pedig, ahogy ilyenkor az illik, vadászünneplőben jelent meg a Baranya vadásztársadalmának színe java.

Akcióban a Baranya Vadászkürt Együttes.

Európa zöldkalaposai november 3-án tartják a Szent Hubertusz, a vadászok védőszentjének ünnepét. Nem véletlen, hogy az Európa-szerte ismert és elismert Baranya Vadászkürt Együttes ezen a napon emlékezett meg fennállásának három évtizedéről egy fantasztikus hangversennyel.

Az együttes több száz fellépést tudhat maga mögött, köztük nagyon sok külföldi turnét is. Szinte Európa egészét bejárták: koncerteztek a többi között Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Horvátországban és Franciaországban. A külföldi fellépések közül is kiemelkednek az utóbbi időben elindított vadászkürtös Európa-bajnokságok, amelyek mindegyikén ott voltak, egy negyedik és egy hetedik helyet is szereztek ezen megmérettetéseken. Hazai fellépéseik közül szintén kiemelkedik a 2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa címének alkalmából általuk rendezett nemzetközi vadászkürt verseny is, amelyen mintegy hetven együttes vett részt.

A jubileumi koncert narrátora Fillár István színművész volt, aki egyébként az együttes első CD-jén szereplő szövegeket mondta fel még évtizedekkel korábban, amikor is igen sok időt töltött a csapattal.

Őri: Baranya vadászai erős, összetartó közösséget alkotnak

Őri László, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében a többi között arról beszélt, hogy Baranya vadászai erős és összetartó közösséget alkotnak, akik számos jótékonysági és közösségteremtő kezdeményezésben vesznek részt, amelynek igen egyedi szeletét jelenti az együttes működése.

Hoppál Péter kormánybiztos, Pécs és térsége fideszes országgyűlési képviselője egyebek mellett a vadászati kultúra és a zene kapcsolatáról beszélt, felidézve a 17. században Franciaországban megszületett hangszer, a kürt, majd vadászkürt történetét, annak német nyelvterületre kerülését, a német és aztán a magyar vadászati szokásokban, rítusokban kivívott egyedülálló szerepét. Hoppál Péter méltatta a Baranya Vadászkürt Együttes alapítóinak azon szándékát, hogy újraplántálják a magyar vadászkultúrába mindazt, amit a vadászkürt jelent.

Az elhangzott műsorban bemutatták az együttes elmúlt 30 évét. Az időben a megfelelő helyre érve az aktuális szignálokat játszották, valamint zenei formában is megemlékeztek az együttes munkáját ezen 30 év alatt segítő hat zenei vezető korszakairól is.

A csapat tagjai a koncert vége előtt nem sokkal a színpadra szólították Agyaki Gábort, az együttes alapító-vezetőjét, aki köszöntőjében úgy fogalmazott:

egy biztos, harminc év alatt nem volt egyetlen rossz napunk sem. Nagyon jól éreztük magunkat a vadászatban és a vadászat körül, amiben nagyon nagy szerepe volt az együttesnek.

Szavai szerint nagyon jó érzés volt számukra, hogy ez idő alatt örömet szerezhettek a vadászoknak a kürtöléssel, a vadásztársadalom pedig végig a tenyerén hordozta az együttest.